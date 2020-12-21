Antalya'nın altın portakalı 'kamkat'ın hasadı başladı

10 BİN AĞAÇTA YILLIK 140 TON KAMKAT

Antalya'nın Aksu İlçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde 100 dönüm arazi üzerine kurulan, içinde 10 bin ağacın bulunduğu kamkat bahçesinde sararan ürünler hasat ediliyor. Efecan Tarım'a ait bahçede 2020 yılının son hasadını gerçekleştirdiklerini anlatan merkez üretim müdürü Ali Toprak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kamkatın yılda iki kez meyve verdiğini belirten Toprak, aralık hasadının ardından ağaçların bir sonraki yıl için dinleneceğini, ilkbahar ile birlikte çiçek açıp meyve vereceğini söyledi.

KORONAVİRÜSLE KAMKATA İLGİ ARTTI

C vitamini deposu olduğu için kamkata ilginin ticari anlamda da arttığını anlatan Ali Toprak, "10 bin ağaçtan her hasat zamanında 140 tona yakın ürün elde ediyoruz. Yıllık hasattan elde edilen ürünlerimizi de yurt içi ve yurt dışı pazarlarda dağıtıyoruz. Bu yıl insanlığı tehdit altına alan koronavirüs salgınından dolayı kamkata ayrı bir ilgi oldu. Çünkü tam bir C vitamini deposu" dedi.