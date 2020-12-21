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    • 21.12.2020 22:20
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    'de . 'e hakaret eden tutuklandı

    'de . 'e (s.a.v) Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri paylaşılan , çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs tutuklandı!
    'de Hz. 'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri paylaşılan , çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



    NE OLMUŞTU?
    Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti. Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Ferdi Kale, ifadesi için savcılığa götürüldü.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

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    Haberler Yaşam Mersin'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden Ferdi Kale tutuklandı