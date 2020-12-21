Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı.
İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.
Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.