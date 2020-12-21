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    • 21.12.2020 23:18
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    Kar yağışı 'un yanı başına geldi! Kartepe'nin yüksek kesimleri beyaza büründü |

    ’a yakınlığı ile bilinen ’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kayak tutkunlarının akınına uğrayan ’na mevsimin ilk karı yağdı. İşte haberin detayları ve 'den kar manzaraları...


    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı.



    İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor.



    Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.



    Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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