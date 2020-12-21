İstanbul Halkalı'da akılalmaz bir olay yaşandı. Aldatıldığını düşünen adam karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ilginç bir ceza verdi.
İddiaya göre akrabaları ile adamın evine geldikten sonra önce darp edip ardından çırılçıplak soyduktan sonra adamı mahallede çırılçıplak gezdirdi.
Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.
ÇIRIL ÇIPLAK GEZDİRDİLER
İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti.
Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.
Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.