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    • 22.12.2020 18:46
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    İlk defa duyacaksınız: zamanında Anadolu'daki şehirler...

    tarihinden günümüze Anadolu'da bulunan birçok il ve ilçelerin isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Peki, şehirlerin ve ilçelerin zamanındaki isimleri neydi? İşte Osmanlı Devleti tarihinden günümüze Anadolu'da değişime uğrayan il ve ilçelerin isimleri...

    İlk defa duyacaksınız: Osmanlı Devleti zamanında...

    Osmanlı İmparatorluğu tarihinden günümüze Anadolu'da yer alan il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı.



    Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı.



    Peki şehirlerin Osmanlı Devleti zamanındaki isimlerini biliyor musunuz?

    Sizin yaşadığını şehrin Osmanlı dönemindeki adı neydi? İşte merak edilen tüm detaylar...



    Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.



    Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

    BURSA - HÜDAVENDİGAR



    HAKKARİ - ÇÖLEMERİK



    KIRKLARELİ - KIRKKİLİSE



    ÇANKIRI - KENGIRI



    KÜTAHYA - KOTIAEION



    SAMSUN - AMİSOS



    VAN - TUŞBA



    ELAZIĞ - ELAZİZ

    GAZİANTEP - AYNTAN / ANTEP



    ERZİNCAN - GREKÇE ERİZA



    HATAY - HATTENA



    YOZGAT - BOZOK
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    Haberler Yaşam İlk defa duyacaksınız: Osmanlı Devleti zamanında Anadolu'daki şehirler...