Fırında tekir | Zamansız lezzetler

Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ayıklanıp yıkanmış ve kurulanmış tekirleri dizin. Diğer malzemeleri ise ayrı bir kasede karıştırıp, tekirlerin üzerlerine serpiştirin ve üzerlerini pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
4 KİŞİLİK
1 kg tekir
2 çorba kaşığı galeta unu
1/2 su bardağı zeytinyağı
2 diş kıyılmış sarmısak
1 tatlı kaşığı kekik
1/2 demet kıyılmış maydanoz
1 tutam rendelenmiş limon kabuğu
1/2 limonun suyu
tuz, tane karabiber
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
4 KİŞİLİK
1 kg tekir
2 çorba kaşığı galeta unu
1/2 su bardağı zeytinyağı
2 diş kıyılmış sarmısak
1 tatlı kaşığı kekik
1/2 demet kıyılmış maydanoz
1 tutam rendelenmiş limon kabuğu
1/2 limonun suyu
tuz, tane karabiber
EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER