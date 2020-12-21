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    Fırında tekir | Zamansız lezzetler

    kaplanmış fırın tepsisine ayıklanıp yıkanmış ve kurulanmış tekirleri dizin. Diğer malzemeleri ise ayrı bir kasede karıştırıp, tekirlerin üzerlerine serpiştirin ve üzerlerini pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

    Fırında tekir | Zamansız lezzetler
    Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine ayıklanıp yıkanmış ve kurulanmış tekirleri dizin. Diğer malzemeleri ise ayrı bir kasede karıştırıp, tekirlerin üzerlerine serpiştirin ve üzerlerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

    4 KİŞİLİK

    1 kg tekir
    2 çorba kaşığı galeta unu
    1/2 su bardağı zeytinyağı
    2 diş kıyılmış sarmısak
    1 tatlı kaşığı kekik
    1/2 demet kıyılmış maydanoz
    1 tutam rendelenmiş limon kabuğu
    1/2 limonun suyu
    tuz, tane karabiber

    EMİNE TUNADAN - ZAMANSIZ LEZZETLER
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