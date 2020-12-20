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    • 21.12.2020 04:13
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    'dan 'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle havalimanında koronavirüs testi yapıldı

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde () ait uçakla 'dan 'a gelen yolculara testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.

    AA



    Koronavirüs salgınının İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı.



    ADRESLERİYLE İLETİŞİM BİLGİLERİ ALINAN YOLCULAR, EVLERİNDE KARANTİNADA KALACAK
    Mutasyona uğramış koronavirüs türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.



    Karar üzerine gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.



    125 YOLCUYA TEDBİRLER UYGULANDI
    Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını takiben, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.



    Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

    Burada sağlık ekiplerince yolculardan numune alındı.



    TAKİP ALTINDA TUTULACAKLAR
    Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların, evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi.
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