Türkiye'de Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler sıklaştırıldı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yasaktan muaf olan turistler ise İstanbul'un keyfini çıkardı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ni tercih eden yabancı misafirler daha sonra Galata Kulesi'ne uğradı. Mega kenti, kulenin tepesinden izlemeye doyamadı.
AŞIRI PANİK
ABD'de Chicago eyaletindeki 4 sağlıkçıya Pfizer/ Biontech aşısı uygulandı. Hepsi fenalaştı.
MUTASYON ALARMI
Coronavırüs İngiltere'de mutasyona uğradı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. İtalya, Belçika, Hollanda ve İsrail uçuşları askıya aldı!
YANLIŞ 'TEST'PİT
Mısırlı M.M, İstanbul'da COVİD-19 testi yaptırdı. Sonucu e-nabızda çıkmayınca işin peşini bırakmadı. Örneği alan sahte doktoru yakalattı.
Coronavirüs testi yaptırmak isteyen turistin başına gelenler şaşkına çevirdi! İlginç olayın adresi İstanbul Fatih'ti. Mısırlı turist M.M., otel görevlilerine ülkesine dönmek için PCR testi yaptırması gerektiğini söyledi. Dr. Mehmet D. (49) ile iletişime geçti. 31 Ekim'de 300 lira karşılığında sürüntü ve antikor testi verdi.
Sonucunun negatif çıktığını öğrenince, bir de e-nabız üzerinden kontrol etmek istedi. Ancak hiçbir kayıt göremedi! Hemen doktorun çalıştığı hastaneye gitti. Personel "Burada o isimde bir doktor yok" deyince şoka girdi! Laboratuvarda da böyle bir testin yapılmadığını öğrenen M.M., durumu polise bildirdi. Test bahanesiyle çağırıldığı otelde yakalanan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yıla kadar hapsi istendi. (DİLEK YAMAN DEMİR)
ONLINE KIZ İSTEME
Pandemi adetlerimizi de değiştirdi. Çankırı'da Özel ve Özkan aileleri, uyarıları dinledi. İnternet üzerinden kız isteme töreni gerçekleştirdi.
Kadir Burak Özel ile Afife Nur Özkan çifti, "Beklediğimizden daha güzel geçti" dedi.
WHATSAPP?
Bursa Yıldırım'da Coronavirüs denetimi yapıldı. Emre K (35), polise yakalandı. "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" açıklaması yaptı! 3 bin 150 liralık cezadan kaçamadı!
MELEK OLDU
Niğde'den gelen haber yürekleri yaktı. Doğumundan itibaren bağırsak hastalığıyla mücadele eden Zeynep Türkeş (5.5), COVİD-19'a yakalandı. Kurtarılamadı.
KAHRAMANLAR
Sağlık çalışanları Coronavirüs'e karşı canlarını siper etti. Düzce'de hemşire Hamza Mesut Özarslan (40), Balıkesir'de Diş Hekimi Serkan Munis ile Samsun'da ambulans şoförü Rıfat Ataseven (51), hayatını kaybetti.
ÇOK ACI
Türkiye, COVİD-19'dan 17 bin 851 canını yitirdi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kilyos ile Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı'nda hüzün hakimdi. (UĞUR YILDIRIM)
4 ÜLKEDEN UÇUŞLARI DURDURDUK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğrayan Covid ile ilgili yeni kararlar alındığını belirtti. Koca, "Coronavirüs'ün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir.
Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır" dedi.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 158.892
VAKA SAYISI: 20.316
CAN KAYBI: 246
CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ
Gaziantep'teki Sanko Üniversitesi Hastanesi'nin COVİD-19 yoğun bakımında cumartesi günü oksijen tüpü patladı. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı. Acı olayda yaşamını yitirenler, dün gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
PASAPORTA İŞLENECEK
Coronavirüs aşısından sonra ülkeler arası seyahatte kullanacak 'aşı pasaportu' gündeme geldi. Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, yolculardan "aşı pasaportu" isteyeceğini belirtti.