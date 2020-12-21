



Sonucunun negatif çıktığını öğrenince, bir de e-nabız üzerinden kontrol etmek istedi. Ancak hiçbir kayıt göremedi! Hemen doktorun çalıştığı hastaneye gitti. Personel "Burada o isimde bir doktor yok" deyince şoka girdi! Laboratuvarda da böyle bir testin yapılmadığını öğrenen M.M., durumu polise bildirdi. Test bahanesiyle çağırıldığı otelde yakalanan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 yıla kadar hapsi istendi. (DİLEK YAMAN DEMİR)