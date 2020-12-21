



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Gece saatlerinde Bitlis ile Muş çevreleri ve Van'ın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



