Malatya'da akılalmaz olay! Dağda bu halde bulundular

Malatya'da, Uğur K. ile Muzaffer G., husumetli oldukları Mehmet A. tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı. Cumartesi gününden bu yana elleri ve ayaklarından bağlı olan iki arkadaş, hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu.