Ağrı doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla ziyaretçilerine unutulmaz hatıralar bırakıyor





Türkiye'nin önemli kuş alanlarından biridir. Kadife Ördek popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanmıştır. Bölgedeki asıl ünü yetiştirdiği kırmızı benekli alabalıktan kaynaklanır.



Göl çevresinde yaşayan başlıca hayvan türleri şunlardır; kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, tilki, kurt, yaban ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk.



DOĞUBAYAZIT

Ağrı'nın en eski ilçesi. Doğubayazıt Ovası'nın güneydoğusuna kurulmuştur. Urartular'dan bu yana her devirde önemli bir geçit görevini üstlenmiştir. Yukarı eski Beyazıt'ta; İshakpaşa Sarayı, Urartular'dan kalma kale, cami, Ahmed-i Hani türbesi ve eski Beyazıt evlerinin harabelerinden başka yapı ayakta kalmamıştır. Burası ören yeri ve antik kenttir.



PATNOS

Patnos ilçesi, Ağrı- Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis karayollarının kesişme noktası üzerinde kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1640 metredir. Patnos Ovası değişik yönlü faylar eşliğinde çökerek oluşmuş, sonradan da alüvyonlarla dolmuş, her taraftan genç volkaniklerle çevrili bir tersiyer havzasıdır. Ağrı'daki tarihi kalıntıların en eskisi Patnos'taki Aznavur ve Girik tepeleridir. Urartu uygarlığından kalma bu tepelerde tapınak ve çeşitli maddi kültür ürünleri bulunmuştur.

