Ağrı doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla ziyaretçilerine unutulmaz hatıralar bırakıyor

Türkiye'nin en yüksek dağını sınırlarında barındırması ile ünlü şehrimiz Ağrı, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine unutulmaz hatıralar bırakıyor.
AĞRI DAĞI
5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, dağcıların gözdesi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı dağcı tarafından ziyaret ediliyor.
İSHAK PAŞA SARAYI
Doğubayazıt'ın 7 km güney doğusunda, yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş, pek çok bölümleri olan komple bir saraydır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Bayazıt Sancağı bu saraydan yönetildi. Sarayın yapımına 1685'te başlanılmış, 1784'te (99 yılda) tamamlanmıştır. Mimarı, Ahıskalı ustalardır. Doğu-batı yönünde yaklaşık 7.600 metrekarelik alan üzerine oturtulmuştur. Görkemli özel mimarı yapısı, anıtsal taç kapıları, haremi, selamlığı, cami ve yüzlerce odası ile görülmeye değer bir eserdir...
METEOR ÇUKURU
Doğubayazıt'ın 35 km doğusunda, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın 2 km kuzeydoğusunda yer alır. Derinlik ve büyüklük itibarıyla Alaska'daki Meteor çukurundan sonra, dünyadaki ikinci büyük meteor çukurudur.
DİYADİN KANYONU
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, ortasından Murat Nehri'nin geçtiği Diyadin Kanyonu bölgenin önemli değerlerinden biridir. Yüksekliği 50 metreyi bulan kanyon, Murat Nehri ile birlikte her mevsim görsel bir şölen sunmaktadır. Mesire alanlarının da olduğu kanyonda keyifli vakit geçirebilirsiniz.
BALIK GÖLÜ
Taşlıçay ilçesine 26 km, Doğubayazıt ilçesine 60 km mesafede olup iki ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. Denizden yüksekliği 2241 metre olup, Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biridir. Çevresindeki dağlardan gelen küçük dereler, kıyısındaki pınarlar ve yeraltı sularıyla beslenen, en derin yeri 37 metre olan bir lav seti gölüdür.
Türkiye'nin önemli kuş alanlarından biridir. Kadife Ördek popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanmıştır. Bölgedeki asıl ünü yetiştirdiği kırmızı benekli alabalıktan kaynaklanır.
Göl çevresinde yaşayan başlıca hayvan türleri şunlardır; kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, tilki, kurt, yaban ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk.
DOĞUBAYAZIT
Ağrı'nın en eski ilçesi. Doğubayazıt Ovası'nın güneydoğusuna kurulmuştur. Urartular'dan bu yana her devirde önemli bir geçit görevini üstlenmiştir. Yukarı eski Beyazıt'ta; İshakpaşa Sarayı, Urartular'dan kalma kale, cami, Ahmed-i Hani türbesi ve eski Beyazıt evlerinin harabelerinden başka yapı ayakta kalmamıştır. Burası ören yeri ve antik kenttir.
PATNOS
Patnos ilçesi, Ağrı- Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis karayollarının kesişme noktası üzerinde kurulmuştur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1640 metredir. Patnos Ovası değişik yönlü faylar eşliğinde çökerek oluşmuş, sonradan da alüvyonlarla dolmuş, her taraftan genç volkaniklerle çevrili bir tersiyer havzasıdır. Ağrı'daki tarihi kalıntıların en eskisi Patnos'taki Aznavur ve Girik tepeleridir. Urartu uygarlığından kalma bu tepelerde tapınak ve çeşitli maddi kültür ürünleri bulunmuştur.