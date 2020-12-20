OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye polis, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Belediye ekipleri köpeği teslim alırken, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.