Şok görüntüler! Yardım derneği görünümlü gazino...

ÇOK SAYIDA KADIN VE ERKEK

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Konya emniyeti düzenlediği operasyon ile içeride kurulmuş masalar, çok sayıda kadın ve erkeğin bulunduğu bir ortam ve özel ışıklandırmalarla karşılaştı. Yapılan operasyon sonrası haklarında işlem yapılan şahıslarla ilgili çalışmalar devam ediyor.