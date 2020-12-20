Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Gülçin Sipahi, henüz 8 yaşındayken resim yapmaya ilgi gösterdi. SMA Tip 2 hastası olmasına rağmen küçük yaşta yeteneğinin fark edilmesinin ardından kurslara giderek kendini kara kalemde geliştiren Sipahi, bununla yetinmeyip yağlı boya resim yapmaya başladı. Sipahi, kurstaki öğretmeninin sayesinde resmini daha da ilerleterek tuvale portre hariç tüm objelerin resimlerini çizmeye başladı. Sipahi, yaptığı resimleri burada paylaşarak 'Bolluk, bereket' adında sanal bir sergi de açtı.

Genç kızın tek hayaliyse, kendisiyle aynı hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden kardeşinin adına sergi açmak. Sipahi, "Gece 12'de başlıyorum, sabah kadar resim yapıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.