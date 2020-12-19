Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Piri Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?
A: Vilayet Antilia
B: Vilayet Kolombiya
C: Vilayet Amerigo
D: Vilayet Karabia
Doğru cevap: A: Vilayet Antilia
Bu akşam Milyoner'de yarışan Halit Güven 125.000 TL değerindeki "Pîrî Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?" sorusunu açtırmayı başardı.
Yarışmacı yarışmadan çekildi. Sorunun cevabı ise Vilayet Antilia idi.
PİRİ REİS KİMDİR?
Pîrî Reis, Osmanlı Türkü denizci ve kartograf. Asıl adı Muhyiddin Pîrî Beydir. Künyesi Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani'dir.
Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır.