Türkiye'deki toplam 81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Türkiye'deki toplam 81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A: Adı Ç ile başlayan il sayısı 4'tür

B: Adı S ile başlayan il sayısı 5'tir

C: Adı E ile başlayan il sayısı 6'dır

D: Adı M ile başlayan il sayısı 7'dir

Doğru cevap: B: Adı S ile başlayan il sayısı 5'tir