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    • 19.12.2020 23:11
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    Türkiye'deki toplam 81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Olmak İster sorusu

    Türkiye'deki toplam 81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

    Türkiye'deki toplam 81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Türkiye'deki toplam 81 il hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

    A: Adı Ç ile başlayan il sayısı 4'tür

    B: Adı S ile başlayan il sayısı 5'tir

    C: Adı E ile başlayan il sayısı 6'dır

    D: Adı M ile başlayan il sayısı 7'dir

    Doğru cevap: B: Adı S ile başlayan il sayısı 5'tir

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