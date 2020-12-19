1933'te Nazilerin kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar" diyen kimdir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1933'te Nazilerin kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar" diyen kimdir?

A: Marie Cutie

B: Sigmund Freud

C: Albert Einstein

D: Ivan Pavlov

Doğru cevap: B: Sigmund Freud