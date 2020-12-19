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    • 19.12.2020 23:13
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    1933'te lerin kitaplarını yakması üzerine "Kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar" diyen kimdir?

    1933'te lerin kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar" diyen kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    1933'te lerin kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar" diyen kimdir sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1933'te Nazilerin kitaplarını yakması üzerine "Nasıl da ilerleme kaydediyoruz, Orta Çağ'da beni yakarlardı, şimdi kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar" diyen kimdir?

    A: Marie Cutie

    B: Sigmund Freud

    C: Albert Einstein

    D: Ivan Pavlov

    Doğru cevap: B: Sigmund Freud

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    Haberler Yaşam 1933'te Nazilerin kitaplarını yakması üzerine "Kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar" diyen kimdir?