"Geçen yıl Hazine'ye giden 15 kuruş 18 kuruşa çıkmış marketlerin aldığı pay ise 10 kuruştan 7 kuruşa düşerek tüketicinin ödediği 25 kuruş sabit kalmıştı. Dolayısıyla bizlerin talebi; satış noktalarındaki, tüketiciye yönelik plastik poşet fiyatlarının 2021 yılında da artırılmaması yönünde oldu.

Bu şekliyle Hazine'ye giden 18 kuruş artacak, ancak vatandaşın ödediği 25 kuruş artmayacak. Böylece çevre için yapılan bir uygulamada, satış noktalarının eskiden bedel almadan verdiği poşetlerden ekstra bir katkı almasının da önüne geçilmiş oldu.