Olay, dün akşam saatlerinde postane caddesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerine gelen kadınlar 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi.

KOMŞU ESNAF DURUMU FARK ETTİ

Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise kadınlara parayı geri vererek iş yerinden çıkardı. Daha sonrasında kadınların cadde üzerine bulunan bir başka dükkana girerek aynı yöntemi iş yeri sahibini dolandırmaya çalıştığını fark edince komşusunu uyardı. Komşusunun ikazı üzerine iş yeri sahibi kadınları dışarıya çıkartarak telefonla arayarak konuyu polis ekiplerine bildirdi.