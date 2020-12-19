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    • Yaşam
    • 19.12.2020 16:29
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    • 19.12.2020 16:42
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    'da bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar gözaltına alınmamak için soyundular

    'da "tırnakçılık" yöntemiyle bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar, fark edilince yakalanmamak için dikkatleri başka yöne çekmek istedi. Kadınların tercih ettiği yöntem ise dikkat dağıtmak için soyunmak oldu.

    İHA
    Kadınlar yakalanmamak için soyundular

    Olay, dün akşam saatlerinde postane caddesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yerine gelen kadınlar 200 TL uzatarak alışveriş yapmak istedi.

    KOMŞU ESNAF DURUMU FARK ETTİ
    Tavırlarından şüphelenen iş yeri sahibi ise kadınlara parayı geri vererek iş yerinden çıkardı. Daha sonrasında kadınların cadde üzerine bulunan bir başka dükkana girerek aynı yöntemi iş yeri sahibini dolandırmaya çalıştığını fark edince komşusunu uyardı. Komşusunun ikazı üzerine iş yeri sahibi kadınları dışarıya çıkartarak telefonla arayarak konuyu polis ekiplerine bildirdi.



    KADIN ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA SOYUNDU
    Dolandırmaya çalıştıkları iş yeri sahibi tarafında dışarıya çıkartılan kadınlardan birisi dikkatleri başka yöne çekmek için bir anda cadde ortasında soyunmaya başladı.

    Caddedeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında elbisesinin önce üstünü daha sonra alt kısmını çıkartan kadın bağırarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan kadınları yakalayarak gözaltına aldılar.
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    Haberler Yaşam Çorum'da bir iş yeri sahibini dolandırmaya çalışan kadınlar gözaltına alınmamak için soyundular