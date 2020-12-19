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    ikramiyesi tam 100 milyon lira | Yılbaşı ikramiyesi ile neler alınır?

    sayılı günler kaldı. Bu yılki ikramiyesi tam 100 milyon liraydı... Zengin olmanın hayalini kuranlar, dün soluğu Eminönü'ndeki bilet gişesinin önünde aldı.

    Ah bir zengin olsam
    Yılbaşına sayılı günler kaldı. Bu yılki ikramiyesi tam 100 milyon liraydı... Zengin olmanın hayalini kuranlar, dün soluğu Eminönü'ndeki bilet gişesinin önünde aldı. Kuyrukta bekleyen Ali Arslan, "45 dakika oldu bekliyorum. İnşallah paraya da yaklaşmışızdır" açıklaması yaptı.

    HAYALLER BÜYÜK

    11 milyon liralık Ferrari otomobilden 9 tane

    Yeniköy'de 100 milyon liraya 550 metrekarelik yalı

    5 milyon liralık 2 helikopter

    94 milyon liraya 5 kamarası bulunan 35 metrelik yat

    132 bin 978 tane çeyrek altın

    66 bin 445 tane yarım altın

    32 bin 927 tane Reşat altın
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    Haberler Yaşam Milli Piyango ikramiyesi tam 100 milyon lira | Yılbaşı ikramiyesi ile neler alınır?