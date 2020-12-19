Yılbaşına sayılı günler kaldı. Bu yılki Milli Piyango ikramiyesi tam 100 milyon liraydı... Zengin olmanın hayalini kuranlar, dün soluğu Eminönü'ndeki Nimet Abla bilet gişesinin önünde aldı. Kuyrukta bekleyen Ali Arslan, "45 dakika oldu bekliyorum. İnşallah paraya da yaklaşmışızdır" açıklaması yaptı.
HAYALLER BÜYÜK
11 milyon liralık Ferrari otomobilden 9 tane
Yeniköy'de 100 milyon liraya 550 metrekarelik yalı
5 milyon liralık 2 helikopter
94 milyon liraya 5 kamarası bulunan 35 metrelik yat
132 bin 978 tane çeyrek altın
66 bin 445 tane yarım altın
32 bin 927 tane Reşat altın
HAYALLER BÜYÜK
11 milyon liralık Ferrari otomobilden 9 tane
Yeniköy'de 100 milyon liraya 550 metrekarelik yalı
5 milyon liralık 2 helikopter
94 milyon liraya 5 kamarası bulunan 35 metrelik yat
132 bin 978 tane çeyrek altın
66 bin 445 tane yarım altın
32 bin 927 tane Reşat altın