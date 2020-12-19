Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi.
İKİ İŞÇİNİN ÜZERİNE TOPRAK ÇÖKTÜ
İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ
Yaklaşık 5-6 metre derinlikte ki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı. Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi.
Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.