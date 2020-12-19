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    • 19.12.2020 16:57
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    • 19.12.2020 16:59
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    'da su su açmaya çalışan 2 işçi altında kaldı

    Sarıçam ilçesi 'nde su su açmaya çalışan 2 işçi 5-6 metre derinlikte altında kaldı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

    İHA
    Kuyu açmaya çalışan işçiler toprak altında kaldı

    Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi.

    İKİ İŞÇİNİN ÜZERİNE TOPRAK ÇÖKTÜ
    İddiaya göre, su kuyusu açmak için kuyuya giren 2 işçinin üzerine toprak çöktü. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ
    Yaklaşık 5-6 metre derinlikte ki kuyudan işçileri kurtarmak için seferber olan ekiplere vatandaşlarda destek vermeye başladı. Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken işçilerin sağ oldukları öğrenildi.

    Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürerken bölgede polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
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    Haberler Yaşam Adana'da su kuyusu açmaya çalışan 2 işçi toprak altında kaldı