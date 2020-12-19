Kaza, 16 Aralık tarihinde Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Eynerce Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.
Hamza Çelik (67) adlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı.
Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi.
Durakta bekleyen yolcular erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, TIR'ın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.