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    • 19.12.2020 20:55
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    • 19.12.2020 21:16
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    Durağa giren 'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular! İşte korkunç anı

    ’nin ilçesinde kontrolden çıkan ların bulunduğu durağa çarptı. anı anbean kameralara yansırken, TIR'ı gören yolcuların kaçması ve ta bulunan araca çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı.

    AJANSLAR

    Kaza, 16 Aralık tarihinde Dilovası ilçesi D-100 Karayolu Eynerce Kavşağı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

    Hamza Çelik (67) adlı sürücüsü idaresindeki Mercedes marka TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı.

    Durağı parçalayan araç, durakta bekleyen Peugeot marka 41P 0453 plakalı Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi.

    Durakta bekleyen yolcular erken fark ederek kaçması sonucu yara almadan kurtulurken, TIR'ın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.

    Kazada, TIR sürücüsü Hamza Çelik yaralandı.

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    Haberler Yaşam Durağa giren TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular! İşte korkunç kaza anı