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    • Yaşam
    • 18.12.2020 23:47
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    • 18.12.2020 23:56
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    'da na saldırı! "İğne canımı" yaktı dedi silah çekti...

    'da na darp. Ankara'da yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden şahıs yanında getirdiği tabancayla sağlık çalışanlarını darbetti.

    İHA
    Sağlık çalışanlarına saldırı

    'nın Altındağ ilçesinde bir özel hastaneye giden Gazi Y. yapılan iğnenin canını yaktığını iddia ederek yla tartıştı

    ARKADAŞINI DA ALIP GERİ GELDİ
    Vatandaşların araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaşan Gazi Y. bir süre sonra Cem Y. ile birlikte tekrar hastaneye geldi. Tartıştığı sağlık çalışanlarını hastanenin bahçesine çağıran Gazi Y. yere yatırdığı sağlık çalışanını tekmelemeye başladı.

    SİLAHI ÇEKTİ TEHDİT SAVURDU
    Arkadaşlarına yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarını gören Gazi. Y. yanında getirdiği tabancayı yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarına doğrulttu. Elindeki silahla tehditler savuran Gazi Y. ve Cem Y. sağlık çalışanları darp etmeye devam etti. Olay yerinden kaçan Gazi Y. ve Cem Y. polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalandı.

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