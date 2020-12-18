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    'taki gizemli adres!

    ’de bir yıl boyunca kazı yapılan , definecilerin yeni adresi oldu. Vatandaşlar konuştu: Mahalleye giren çıkan belli değil.

    Gizemli adres!

    Türkiye'nin konuştuğu Mersin Tarsus'taki gizemli eve defineci olduklarından şüphelenilen ve kimliği belirsiz kişilerin girip çıkması mahallede panik yarattı. Vatandaşlar, terk edilen evde hala kazı yapıldığı iddiasını ortaya attı. Müzeyyen Atasever, "Kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar oluştu. Can güvenliğimiz yok. Terk edilen eve zaman zaman gelen kişiler var. İçeride hala kaçak definecilerin kazı yaptığını düşünüyoruz. Girip çıkanları komşularımız görmüş. Biz de şüpheli birilerini gördüğümüzde polisi arıyoruz. Buraya güvenlik istiyoruz" dedi. Mahalle muhtarı İsmet Altunkanat da vatandaşların gelen gidenden dolayı huzursuz olduğunu söyledi.

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