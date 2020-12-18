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    • 18.12.2020 08:52
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    • 18.12.2020 09:18
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    operasyonunda polisten kaçmaya çalışan kadın apartmanın üçüncü kat penceresinden atladı

    operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan bir kadın, apartmanın üçüncü kat penceresinden atlayarak yaralandı. Operasyonda kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

    Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, mahalledeki bir eve fuhuş operasyonu gerçekleştirildi.

    Çilingir yardımı ile eve giren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 yabancı uyruklu kadın da gözetim altına aldı.

    KAÇMAK İÇİN PENCEREDEN ATLADI
    Operasyon esnasında polisi gören yabancı uyruklu bir kadın, evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. 3. kattan atlayan kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    CEP TELEFONLARI VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
    Fuhuş yapıldığı iddia edilen evde arama gerçekleştiren polis ekipleri, cep telefonları ve nakit para ele geçirdi.

    Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutuluyor.

    Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

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    Haberler Yaşam Fuhuş operasyonunda polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu kadın apartmanın üçüncü kat penceresinden atladı