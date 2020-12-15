Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 6 kadına zorla ve baskıyla fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

İNSAN TİCARETİ VE FUHŞA TEŞVİK ETMEKTEN GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, bunun üzerine şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.E., S.Ü. ve M.Y., 'İnsan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı.