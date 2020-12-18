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    • 18.12.2020 20:21
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    İş insanı  hayatını kaybetti!

     firmasının kurucusu  hayatını kaybetti. 83 yaşındaki iş insanı sabaha karşı evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki Nuri Nihat Aslanoba kimdir? İşte detaylar..

    DHA
    Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

    firmasının kurucusu hayatını kaybetti. 83 yaşındaki iş insanı sabaha karşı evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Aslanoba bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

    NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?
    1 Mayıs 1937 yılında Bursa'da doğan Nuri Nihat Aslanoba, ticaret lisesini bitirip iş hayatına atıldı. Tahsil hayatı boyunca babasına ait lokantada ticaretle ilgili tecrübe edinen Aslanoba, baba mesleği lokantacılığı 1960 yılına kadar devam ettirdi. Aslanoba daha sonra su sektörüne yönelerek Erikli Su markasının temellerini attı. Ülke kalkınmasının ve geleceğinin eğitimden geçtiğine inanan Aslanoba kente bu alanda katkı sağladı. Aslanoba, evli ve üç çocuk babasıydı.

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    Haberler Yaşam İş insanı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti!