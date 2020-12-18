Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti. 83 yaşındaki iş insanı sabaha karşı evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi de olan Aslanoba bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

NURİ NİHAT ASLANOBA KİMDİR?

1 Mayıs 1937 yılında Bursa'da doğan Nuri Nihat Aslanoba, ticaret lisesini bitirip iş hayatına atıldı. Tahsil hayatı boyunca babasına ait lokantada ticaretle ilgili tecrübe edinen Aslanoba, baba mesleği lokantacılığı 1960 yılına kadar devam ettirdi. Aslanoba daha sonra su sektörüne yönelerek Erikli Su markasının temellerini attı. Ülke kalkınmasının ve geleceğinin eğitimden geçtiğine inanan Aslanoba kente bu alanda katkı sağladı. Aslanoba, evli ve üç çocuk babasıydı.