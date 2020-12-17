İstanbul Maltepe'de Abdulsalem Günay (29) ile sevgilisi Didem Mengü (30) geçen yıl bir eve gitti. İkili birbirine girdi. Öfkeli adam, kafasına parke taşıyla vurduğu talihsiz kadını boğarak katletti. Cezaevine gönderildi. Sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı verdiği esas hakkındaki mütalaasında Günay'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN