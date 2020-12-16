Koronavirüsü yenen yaşlı adam, traktör altında kalarak vefat etti

Öte yandan acı haberi alıp olay yerine akın eden Şafak'ın yakınları ile mahalleli vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Salgın hastalığını yenerek normal sağlığına kavuşmasının ardından 2 gün sonra elim bir kazada yaşamını yitiren Şafak'ın acı haberi, Börtlüce Mahallesi'ni de yasa boğdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN