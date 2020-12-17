Koronavirüse adım adım takip | Yurttan ve dünyadan haberler

Sağlık Bakanlığı, COVID- 19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "COVID-19 Takip Merkezleri açtı. Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulama başladı. Merkezlerde, hastalar 2 yıl ücretsiz takip edilecek.
TEDBİRLER SONUÇ VERDİ
Vaka sayısının arttığı Hatay'da Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler alındı. 82 yoğun bakım yatağı daha eklenirken, filyasyon ekibi sayısı 350'ye çıktı. Tedbirler ile vaka sayısı üçte bir oranında azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da denetim için Hatay'a gideceği açıklandı. (Hasan AY)
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam etti. Dün, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
29 FETÖ'CÜYE MÜEBBET
FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin dava sonuçlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 29 sanık ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.
MECLİS'TE PKK PROPAGANDASI
HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Beştaş "Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz" dedi.
5 BİN CESET TORBASI İSTENDİ
ABD'de Coronavirüs alarmı devam etti. Son 24 saatte bin 627 kişide daha virüs tespit edildi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise can kaybına dikkat çekti. 5 bin ek ceset torbası satın alındığını söyledi.
TEDBİRLER SONUÇ VERDİ
Vaka sayısının arttığı Hatay'da Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler alındı. 82 yoğun bakım yatağı daha eklenirken, filyasyon ekibi sayısı 350'ye çıktı. Tedbirler ile vaka sayısı üçte bir oranında azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da denetim için Hatay'a gideceği açıklandı. (Hasan AY)
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam etti. Dün, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3, Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
29 FETÖ'CÜYE MÜEBBET
FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin dava sonuçlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ömer Köse ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 29 sanık ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.
MECLİS'TE PKK PROPAGANDASI
HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Beştaş "Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz" dedi.
5 BİN CESET TORBASI İSTENDİ
ABD'de Coronavirüs alarmı devam etti. Son 24 saatte bin 627 kişide daha virüs tespit edildi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise can kaybına dikkat çekti. 5 bin ek ceset torbası satın alındığını söyledi.