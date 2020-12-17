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    Koronavirüse adım adım takip | Yurttan ve dünyadan haberler

     Bakanlığı, COVID- 19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "COVID-19 Takip Merkezleri açtı. İşte haberin detayları ve 17 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz günün öne çıkan haber başlıkları...

    Virüse adım adım takip
    Sağlık Bakanlığı, COVID- 19 geçiren hastaların durumlarının kontrol ve takibi için "COVID-19 Takip Merkezleri açtı. ve 'de pilot uygulama başladı. Merkezlerde, hastalar 2 yıl ücretsiz takip edilecek.

    TEDBİRLER SONUÇ VERDİ
    Vaka sayısının arttığı 'da Coronavirüs'e karşı sıkı tedbirler alındı. 82 yoğun bakım yatağı daha eklenirken, filyasyon ekibi sayısı 350'ye çıktı. Tedbirler ile vaka sayısı üçte bir oranında azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da denetim için Hatay'a gideceği açıklandı. (Hasan AY)

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam etti. Dün, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3, 'nin Barış Pınarı bölgesinde ise 1 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    29 FETÖ'CÜYE MÜEBBET
    FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin dava sonuçlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, ve 'ün de bulunduğu 29 sanık ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

    MECLİS'TE PKK PROPAGANDASI
    HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, 'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Beştaş "Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz" dedi.

    5 BİN CESET TORBASI İSTENDİ
    ABD'de Coronavirüs alarmı devam etti. Son 24 saatte bin 627 kişide daha virüs tespit edildi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise can kaybına dikkat çekti. 5 bin ek ceset torbası satın alındığını söyledi.
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