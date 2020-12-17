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    • 17.12.2020 11:22
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    • 17.12.2020 11:22
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    'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı ve yürüyüşler 2 hafta süreyle yasaklandı

    Valiliği, koronavirüs salgınında vakaların artması nedeniyle il genelinde toplantı ve yürüyüşlerin 2 hafta süreyle yasaklandığını duyurdu.

    İHA
    O ilimizde toplantı ve gösteriler yasaklandı

    Valiliği'nden yapılan açıklamada, bulaş riskinin azaltılması amacıyla kentte 'a kadar tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

    28 ARALIK'A KADAR YASAKLANDI
    Açıklamada, şöyle denildi: "Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1 Aralık 2020 tarihli kararı ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma gibi etkinlikler ,15 Aralık 2020 günü saat 00.01'den 28 Aralık 2020 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."

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    Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı ve yürüyüşler 2 hafta süreyle yasaklandı