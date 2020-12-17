



SANDALYE VE DEMİRLERLE GERİ PÜSKÜRTTÜLER

Görüntülerde, lüks cipli saldırganlar süratli bir şekilde gelerek vatandaşların üzerine aracı sürüyor. Aracın çarptığı bir kişi işyerine düşerken, kaldırımdaki kadın ise araçla işyeri arasında sıkışıyor. Saldırganlar geri manevra yaptığı esnada diğer grup sandalye ve araca jant kapakları fırlatıyor. Saldırganlar da tabancayla etrafa ateş açmaya başlıyor. Kurşunun isabet ettiği bir kişi yere düşüyor. Yerden kalkan kişinin ve grubun püskürtmesiyle geri manevra yapan saldırganlar olay yerinden hızla kaçıyor. Dehşeti yaşayan bir kadını ise yakını sarılarak sakinleştirmeye çalışıyor.