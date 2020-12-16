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    • 17.12.2020 05:27
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    'da satıcıları birbirine girdi! Misilleme cinayetinde 2 kişi öldü

    'da satıcıları arasında çıkan husumetten kan aktı. Uyuşturucu satıcıları tekrar biraraya gelip kavga edince "Dalin" lakaplı ve yanındaki uyruklu ’ya silahla ateş etti. Çıkan larda toplam 2 kişi öldü.

    İHA
    Ankara'da uyuşturucu satıcıları birbirine girdi! Misilleme cinayetinde 2 kişi öldü

    Ankara'da uyuşturucu satıcıları arasında çıkan husumetten kan aktı. Uyuşturucu satıcıları tekrar biraraya gelip kavga edince "Dalin" lakaplı İsmail Altun ve yanındaki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda'ya silahla ateş etti. Çıkan çatışmalarda toplam 2 kişi öldü.

    Olay, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı.

    KAVGA BÜYÜDÜ SİLAHLAR ÇEKİLDİ


    Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan "Dalin" lakaplı İsmail Altun ve yanındaki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda'ya silahla ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken zanlılar Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla aynı hastaneye götürülen Abdulhai Alkuda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    ÖLÜ SAYISI 2 OLDU


    Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen ağır yaralı Dalin Lakaplı İsmail Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada ölü sayısı 2 oldu.
    Ayrıca hayatını kaybeden Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda'nın ve ağır yaralanan Dalin Lakaplı İsmail Altun'un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi
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    Haberler Güncel Ankara'da uyuşturucu satıcıları birbirine girdi! Misilleme cinayetinde 2 kişi öldü