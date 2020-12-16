Ankara'da uyuşturucu satıcıları birbirine girdi! Misilleme cinayetinde 2 kişi öldü

ÖLÜ SAYISI 2 OLDU



Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen ağır yaralı Dalin Lakaplı İsmail Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada ölü sayısı 2 oldu.

Ayrıca hayatını kaybeden Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda'nın ve ağır yaralanan Dalin Lakaplı İsmail Altun'un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi