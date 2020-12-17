Bunlar birkaç döl oluşturuyor ve yine sürü oluşturacaklar. Bizim ülkemiz için şu anda bir tehdit söz konusu değil. Böyle bir şey olduğunda mutlaka haberimiz olacaktır ve tedbir alınacaktır. İnşallah böyle bir şey olmaz. Çünkü çok büyük bir ilaçlama yapılması gerekir. Ben bunu şu anda tehdit olarak görmüyorum. Bu Afrika çöl çekirgesi ülkemizde görülmüyor. İyi ki de görülmüyor çünkü trilyonlarca sayıda olabiliyor. Bir seferde bir ülkeye girdiğinde hiçbir şey bırakmıyor. Tabi Türkiye'yi tarım ülkesi olarak düşündüğünüzde çok büyük bir zarara uğrayacağımız kesindir ama inşallah böyle bir şey olmayacaktır."