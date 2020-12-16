"Ailem hala Salihli'de yaşıyor. Küçük bir parfümeri dükkanımız var. Beni hep desteklediler. En önemlisi bana güvendiler. Çok çalışıp Gebze'de üstün zekalılar okulu TEVITOL'u tam burslu kazandım. Orada çat pat İngilizce öğrendim. 'Üzüm Kurutma' projemle TUBİTAK Türkiye birincisi oldum. Sonra Avrupa'da ödül aldım. Dil geliştirmek için Stanford yaz okuluna burslu kabul edildim ama uçak biletlerini ödeyemedik. Çok üzüldüm. Fakat yılmadım. Gazeteden bulduğum her iş insanına e-mail attım. Ve o büyük insan aynı gece cevap atıp uçak biletlerimi aldı. Bunu yazarken ağlıyorum. Onun sayesinde Stanford'u gördüm, robotik kampında uçaklar yaptım. Stanford'u görünce, "Ne olursa olsun bu okula gireceğim" dedim. Sonra Hindistan'da 2 yıl dilimi geliştirdim ve Stanford'u kazandım. Okuldan sonra Facebook'ta Product Manager (Ürün müdürü) olarak ise başladım. Sonra şu anda olduğum şirketin CEO'suyla tanıştım. Onun hikayesi de bana benzer. 19 yaşında bu şirketi kuruyor, 3 senede milyarlar değerine büyütüyor. O da benim hikayemi çok sevdi, bana sağ eli olarak iş teklif etti. Bazı günler 20 saatten fazla çalıştık ve şirketi 3.5 kat büyüttük. Şimdiki hayalim ise kendi şirketimi kurmak."

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