



Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K'dan aldığını söyledi.

50 LİTRE SİPARİŞ EDİLMİŞ

Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K'nın sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. Söz konusu içkileri 50 litre olarak internet üzerinden sipariş ettiğini itiraf eden U.K, bunları başka kişilere de sattığını anlattı.