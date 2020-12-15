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    • Yaşam
    • 15.12.2020 23:38
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    • 15.12.2020 23:47
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    Yarım litrelik pet şişeler halinde temin etmişler! 'da faciası: 1 kişi öldü, 6 kişi tedaviye alındı

    'da den zehirlendiği iddia edilen 1 kişi öldü, 6 kişi ise tedaviye alındı. Olayın üzerine harekete geçen polis ekipleri 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirmeyi başardı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR



    Bursa Devlet Hastanesine başvuran 7 kişinin sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Bunun üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Hastanede tedavi gören Mehmet İ'nin yaşamını yitirmesiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, hastanede tedavi görenlerden sahte içkileri yarım litrelik pet şişeler halinde temin ettikleri kişinin E.O. olduğunu öğrendi.



    Polisin yakaladığı E.O. ise ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi U.K'dan aldığını söyledi.

    50 LİTRE SİPARİŞ EDİLMİŞ
    Bunun üzerine ekipler gözaltına aldıkları U.K'nın sahte içkileri ne şekilde temin ettiğine yönelik ifadesini aldı. Söz konusu içkileri 50 litre olarak internet üzerinden sipariş ettiğini itiraf eden U.K, bunları başka kişilere de sattığını anlattı.



    30 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ
    Hızlıca harekete geçen polis ekipleri, U.K'nın içki sattığı 4 kişinin adreslerini belirleyerek toplam 30 litre sahte içkiye tüketilmeden ele geçirmeyi başardı.



    F.N, S.Ç, B.E, E.A, T.M. ve F.D.Y'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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