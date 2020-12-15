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    • 16.12.2020 06:31
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    SON DAKİKA: Ankara'da dehşet evi: Kapıyı kapatmasaydım beni de bıçaklayacaktı

    Son dakika haberine göre, Ankara'da tartıştığı imam nikahlı eşi tarafından göğüsünden bıçaklanarak yaralanan , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı evde birlikte yaşayan Önder Çelik'in resmi nikahlı eşi Seher Çelik, Yeşim Ö.'nün kendisine de saldırdığını belirterek, "Kapıyı yüzüne kapatmasaydım beni de bıçaklayacaktı." dedi.

    DHA
    İHA



    Olay, saat 02.30 sularında Başkent'in Pursaklar ilçesi Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa sokakta bulunan 5 numaralı apartmanda meydana geldi.




    Önder Çelik ile resmi nikahlı eşi Seher Çelik ve imam nikahlı eşi Yeşim Ö., evde oturdukları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



    Kavga sırasında Yeşim Ö., eline geçen bıçakla imam nikahlı eşi Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Resmi nikahlı eş Seher Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve ambulans ekibi sevk edildi.



    Yaralanan Önder Çelik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    'EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR UĞRAŞACAĞIM'
    Olay sırasında evde bulunan Seher Çelik, polis ekiplerine verdiği bilgide Yeşim Ö.'nün kendisine de saldırdığını ifade etti. Çelik, "Kapıyı yüzüne kapatmasaydım beni de bıçaklayacaktı. En ağır cezayı alana kadar uğraşacağım" dedi.




    Olaydan sonra evden kaçarak uzaklaşan imam nikahlı eş Yeşim Ö., yapılan arama çalışmasında emniyet ekipleri tarafından evinin yakınlarında bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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