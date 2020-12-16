Bu anahtarlık hayat kurtarıyor! HES kodlu anahtarlığa yoğun ilgi





"KENDİ AİLE BÜYÜKLERİMİZDE DE SIKINTILAR ÇEKEN OLMUŞTU"

HES kodu ile ilgili kendi ailesinde de sıkıtlar yaşadıklarını ve böyle bir ürünü ortaya çıkarttığını ifade eden Günindi, "Biz bu konuda kendimiz, özellikle yaşlı kesimler için sıkıntılar yaşadık. Telefonunda interneti olmayan ve internet bağlantılı telefonları olmayan insanlar için nasıl bir ürün yapabiliriz?