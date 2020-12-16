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    • 16.12.2020 10:37
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    • 16.12.2020 10:37
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    'nde trafiği kilitleyen kaza

    Sabah saatlerinde 'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

    İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

    'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma devam ediyor. Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde köprü ortasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken bir şerit trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle Avrupa-Anadolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak yönlendiriyor. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza