Samet Kemal B.'yi ipten son anda kurtaran 16 yaşındaki Furkan Han yaşadığı olayı anlatarak, "Ben kucakladım, ipi boynundan çıkardım. İlk önce, 'Siz ne yapıyorsunuz' dedim. Kendini asacaktı, ipi bağlıyordu. 'Kendini asma, ne yapıyorsun sen' demeye kalmadı hemen kenara geçtim ambulansı aradım. O anda briketleri attı, kucakladım ambulans ilerdeydi. Zar zor ipi boynundan çözdüm zaten buraya attım ambulans geldi. Hemen aldılar götürdüler" dedi.