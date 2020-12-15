Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.12.2020 10:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 10:18
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Adana'da nefes kesen operasyon: 19 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Son dakika haberine göre, Adana'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C., polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen Metin C., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

    Adana'da nefes kesen operasyon

    Adana'da, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C., polis ekiplerince yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Metin C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Mersin'de pazarcılık yaptığı belirlenen Metin C.'nin, 10 Aralık günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunu kullanarak Adana'ya geldiğini tespit eden polis, kentin girişinde önlem aldı. Otoyoldaki polis kontrol noktasında aracı durdurulan Metin C., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Metin C., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.



    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Adana'da nefes kesen operasyon: 19 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı