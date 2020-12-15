Özel şahısların yanı sıra okul bahçeleri ve belediyeye ait alanlarda kimi zaman 40-45 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarının bir yerine kadar merdivenle çıkan, ardında da kalan bölümüne tırmanan Demirsöz, ağaçların ince dallarında ve uç kısımlarındaki çam kozalaklarını elindeki sopayla yere düşürüyor.