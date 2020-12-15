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    • 15.12.2020 16:53
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    'da 2 gün önce kaybolan 88 yaşındaki 'un cansız bedenine ulaşıldı

    Son dakika haberi... 'nun Mesudiye ilçesinde, 2 gün önce kaybolan (88), evinden 2,5 kilometre uzaklıktaki Değirmenaltı mevkinde ölü bulundu.

    DHA
    Ordu'da 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı

    İlçeye bağlı Kayadibi Mahallesi'nde oturan emekli şoför , pazar günü evinden çıktıktan sonra geri gelmedi. Meraklanan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

    Özyurt'un bulunması için bölgede polis ve jandarma özel harekat timleri ile ekipleri arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda ve arazide süren çalışmlarda, arama kurtarma köpeği de kullanıldı. Özyurt'un bugün evinden 2, 5 kilometre uzaklıktaki Kavaklı Mahallesi Değirmenaltı mevkinde cansız bedeni bulundu. Özyurt'un ölüm nedeni araştırılıyor.

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    Haberler Yaşam Ordu'da 2 gün önce kaybolan 88 yaşındaki Kemal Özyurt'un cansız bedenine ulaşıldı