"KÜPE DOĞRU YAKLAŞIRKEN 'İNŞALLAH ALTIN VARDIR' DİYE ESPRİ YAPTIM"

Mehmet Ateş, AA muhabirine, 1993 yılında babasının, 1999'da da annesinin vefat ettiğini ve yıllardır evlerinde kimsenin yaşamadığını belirten Ateş, en son lise yıllarında yaşadığı eve seneler sonra ablası ve yeğenleriyle girdiğini anlattı.