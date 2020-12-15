Kendinize vakit ayırın

Evlilikleri yoran durumlardan biri de çiftlerin kendilerine zaman ayıramaması.

Elbette evlilik büyük bir zamanı birlikte geçirmenizi sağlıyor. Bu önceleri büyük bir eksikliği giderse de ilerleyen zamanlarda sıkıntılara yol açıyor.

ABD'de yapılan bir araştırmada, çiftlerin birbirlerine özgürlük alanı tanımasıyla ilişkilerin çok daha güçlü hale geldiği kanıtlandı.

Coronavirüs etkileri nedeniyle bu imkan şimdilik az görünse de, yakında tekrar eskiye döneceğiz.

Bu da ilişkilerin yıpranmaması için çiftlerin kendi arkadaşlarıyla da vakitf geçirmesinin önünü açacak.

Sadece bu değil, komşu ziyaretleri bir kahvelik sohbetler bile çiftlerin daha da mutlu olmasını sağlayacak. Özellikle çocuklu ailelerde bu durum daha da sıkıntılara yol açıyor. Çünkü özellikle anne, çocukla daha uzun zaman geçirdiği için eski örahatlığını arıyor. Burada eşlere büyük iş düşüyor. Anneyi biraz daha özgür bırakmalısınız.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET