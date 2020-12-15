Hem online hem de basılı yayınlarda cümlelerde sözcüklerin hem anlam olarak hem de yazılış olarak doğru kullanılması son derece önemlidir. Bu noktada Hikaye nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre hikaye doğru yazılışı nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir yandan da hikaye sözcüğünün eş anlamlısı merak ediliyor. işte tüm bilgiler…
HİKAYE NASIL YAZILIR?
Hikâye kelimesi bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması anlamına gelir. Bu kelime genellikle hikaye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı hikâye şeklinde olmalıdır.
Doğru yazımı:
hikaye (Yanlış kullanım)
hikâye ✓ (Doğru kullanım)
Cümle içinde örnek kullanım:
"Salonunda toplanmıştık geçen gece beş on kişi / Vardı onun kendine has bir hikâye söyleyişi" – E. B. Koryürek
HİKAYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?
Hikaye kelimesi, TDK'ya göre, hikâye şeklinde yazılır. Kelimenin doğrusu şapkalı 'a' harfi ile kullanılmasıdır. Anlam olarak bir olayın sözlü yada yazılı anlatılması demek olan, hikâye kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlardan biri öyküdür. Öykü kelimesi, hikâye kelimesi yerine en çok kullanılan sözcüklerden biridir. Hikaye kelimesinin bir diğer eş anlama geldiği sözcük ise kıssadır.
Son olarak hikâye kelimesi olay kelimesi yerine de kullanılabilmektedir. Örneğin; onun başından geçen hikâye leri merak etmiyor musun cümlesinde aslında olay hikâye kelimesi olay anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Bugün başından ne hikâyeler geçti soru cümlesinde de benzer şekilde kişinin başından geçen olaylar sorulmaktadır. Yazı veya konuşma dilinde, hikâye kelimesinin alternatifi olarak öykü, kıssa, olay kelimeleri cümlenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde kullanılabilir