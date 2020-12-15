Tedavisi devam eden Dr. Serdal Gül, bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Dr. Serdal Gül'ün eşinin de Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Dr. Serdal Gül'ün cenazesinin defin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

BAŞHEKİMDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, başsağlığı mesajı yayımladı. Keskin, "Isparta Şehir Hastanemiz radyoloji hekimi Uzm. Dr. Serdal Gül'ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.