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    • Yaşam
    • 15.12.2020 17:49
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    • 15.12.2020 18:08
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    Taburcu edilen hastası doktor, tekrar rahatsızlandı ve kurtarılamadı

    'nde yeni tip e (Kovid-19) yakalanan, son testi negatif çıktıktan sonra tekrar rahatsızlanan radyoloji uzmanı Dr. (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    Kovid-19 hastası doktor, taburcu olduktan sonra öldü

    Koronavirüs hastası doktorun taburcu edildikten sonra öldüğü bildirildi.

    TEDAVİSİ TAMAMLANMIŞTI

    Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapan radyoloji uzmanı Dr. Serdal Gül, bir süre koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine çalıştığı hastanede tedaviye alındı. İlk yapılan testi pozitif çıkan Dr. Serdal Gül, tedavisinin tamamlanması ve son testinin negatif çıkması üzerine taburcu oldu.

    YENİDEN KÖTÜLEŞTİ

    Bu kez akciğerinden rahatsızlanan Dr. Serdal Gül, 5 Aralık Cumartesi günü Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tedavisi devam eden Dr. Serdal Gül, bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Dr. Serdal Gül'ün eşinin de Isparta Şehir Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

    Dr. Serdal Gül'ün cenazesinin defin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    BAŞHEKİMDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, başsağlığı mesajı yayımladı. Keskin, "Isparta Şehir Hastanemiz radyoloji hekimi Uzm. Dr. Serdal Gül'ün vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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