"KAÇ KEZ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Bir önceki duruşmada sanık Ümit Masat savunmasında "Necla ile 3 yıldır birlikte yaşıyoruz. Çocukları da bizimle birlikte yaşıyordu. Biz birbirimizi çok seviyoruz ancak kıskançlık nedeniyle aramızda kavgalar olmuştur. Çocuklarının da doldurmasıyla şikayet ederek, hakkımda uzaklaştırma kararı aldırmış. Olay günü alkol almıştım. Eniştemle karokola beni çağırmaları nedeniyle giderken Necla'nın evinin önünden geçerken Necla'nın bir arabadan indiğini gördüm. Arabadakinin kim olduğunu sordum. Bana verdiği cevap karşısında gözüm döndü ve daha önce yanıma aldığım bıçakla vurmaya başladım. Birkaç kez vurduğumu hatırlıyorum. O an alkolün etkisindeydim kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.