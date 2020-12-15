Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.12.2020 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2020 13:38
    ABONE OL

    'de hareketli dakikalar! Ekipler alarma geçti

    'de bulunan 13 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çabası sonrası çatıdan indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri'de hareketli dakikalar! Ekipler alarma geçti

    'nin Melikgazi ilçesinde 13 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Baattalgazi mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın çatısında bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın atlama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alırken, polis ise şahsı ikna etmek için yanına çıktı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çatıdaki şahıs ikna edilerek aşağı indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kayseri'de hareketli dakikalar! Ekipler alarma geçti