Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



İşte, son dakika Türkiye'de 14 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...





14 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 204.289



VAKA SAYISI: 29.617



HASTA SAYISI: 5.064



VEFAT SAYISI: 229



İYİLEŞEN SAYISI: 28.164



TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944

AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU