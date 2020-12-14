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    • 14.12.2020 21:03
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum

    , koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz" açıklamasında bulundu.

    Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

    İşte, son dakika Türkiye'de 14 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

    14 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

    TEST SAYISI: 204.289

    VAKA SAYISI: 29.617

    HASTA SAYISI: 5.064

    VEFAT SAYISI: 229

    İYİLEŞEN SAYISI: 28.164

    TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345

    TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944

    AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.

    12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum